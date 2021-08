Tom Pidcock na Vuelta-tijdrit: “Het was vreselijk, ik kon niet diep gaan”

De 7,1 kilometer lange openingstijdrit van de Vuelta a España leek als het ware neergelegd voor Tom Pidcock, maar de Brit kende niet de beste dag uit zijn carrière. De jonge Brit moest genoegen nemen met een plaats in de middenmoot. “Dat was vreselijk. Er zat niet veel in de tank”, was hij duidelijk in gesprek met Cyclingnews.

De renner van INEOS Grenadiers leek op voorhand een serieuze kanshebber op ritwinst, maar Pidcock gaf voor de start van de Vuelta al aan dat hij momenteel niet over zijn beste conditie beschikt. Dat bleek al snel in de openingstijdrit van de Vuelta, aangezien hij al behoorlijk wat tijd verloor op het klimmetje naar het kasteel van Burgos. Pidcock werd uiteindelijk 74ste op 36 seconden van ritwinnaar Primož Roglič.

“Ik heb me voor de start opgewarmd en wilde mijn best doen, maar er zat niet veel in de tank”, zoekt Pidcock niet naar excuses. “Op het klimmetje voelde ik dat ik niet kon doortrekken. Ik ben daarna gewoon rustig naar de finish gereden. Ik was niet in staat om diep te gaan. Ik heb na mijn olympische titel eigenlijk drie weken vakantie gevierd. Of toch min of meer.”

De Brit kampte na zijn olympische titel in het mountainbiken met behoorlijk wat decompressie. “Ik heb er over nagedacht of ik echt drie weken wilde koersen na het winnen van olympisch goud. Dat is iets waar sommige mensen hun hele leven voor werken, zonder dat ze het uiteindelijk bereiken. Daar dacht ik aan, maar ik ben toch blij dat ik hier ben. De Vuelta zal een goede leerschool worden. Na enkele dagen koersen zal mijn vorm niet zo slecht zijn.”