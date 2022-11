Tom Pidcock na drie crossuren al tweede in Wereldbeker Overijse

Video

Dat Tom Pidcock een zeer snelle leerling is, bleek zondag wel tijdens de Wereldbeker veldrijden van Overijse. De Britse wereldkampioen deed in zijn tweede cross van dit veldritseizoen al mee om de overwinning. En dat na amper drie uurtjes op de crossfiets.

Zonder heel veel specifieke crosstraining doet Pidcock dus al mee om de zege. “Ik heb twee uur getraind en zaterdag een uur gecrost, dus dan heb ik drie uur in de benen. Ik mag wel blij zijn, vooral met elke dag in deze regenboogtrui”, vertelde hij na de cross van Overijse tegen WielerFlits. Pidcock vocht op het modderige klimparcours een verbeten duel uit met de Europese kampioen Michael Vanthourenhout.

Pidcock kende door kettingproblemen een zeer slechte start, maar wist zich binnen een mum van tijd een weg naar voren te banen. De 23-jarige Brit vocht uiteindelijk een verbeten strijd uit met Vanthourenhout. Die laatste trok na een spannende slotfase aan het langste eind, Pidcock moest na enkele technische foutjes genoegen nemen met de tweede plaats.



“Het ging echt heel goed, maar in de laatste rondes had ik dat gevoel niet. Het zijn de eerste crossen van het seizoen. En ook al duurt het maar een uur, het is wel vol gas. Daar moet je toch een beetje aan wennen.” De volgende crossen van Pidcock zijn de Wereldbeker in Hulst (zondag 27 november) en de Superprestige van Diegem (28 november). Mathieu van der Poel zien we in Hulst voor het eerst weer in actie in het veld.