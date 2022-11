Mathieu van der Poel zit in de KNWU-selectie voor de Wereldbeker Hulst

Mathieu van der Poel zit in de Nederlandse selectie voor de Wereldbeker Hulst van aankomende zondag. Dat maakt de KNWU bekend op haar site. Nederland vaardigt zowel veertien mannen als veertien vrouwen af.

“Ik denk dat we allemaal benieuwd zijn naar de rentree van Mathieu in het veld”, zegt bondscoach Gerben de Knegt.’Dat geldt zeker ook voor Mathieu zelf. Je hebt als veldrijder bij je eerste cross vaak even de tijd nodig om de technische vaardigheden weer op te pakken, maar ik heb er wel vertrouwen in dat Mathieu snel weer die routine gaat krijgen. Je zag afgelopen weekend ook bij Tom Pidcock dat mannen van dit kaliber snel die aanpassing maken.”

“Het parcours in Hulst moet Mathieu zeker wel liggen, al moeten we wel afwachten of het weer nog van invloed gaat zijn op de ondergrond daar. Maar is die ronde zoals de afgelopen jaren dan liggen er mooie afdalingen in, wat loopwerk en enkele snelle stukken. Dat is zeker iets waar Mathieu zich thuis voelt. Ik kijk wel uit naar zondag.”

Bij de vrouwen starten onder anderen Fem van Empel, Shirin van Anrooij en Puck Pieterse, die afgelopen zondag de Wereldbeker Overijse op haar naam schreef. ”Een mooie zege, die eraan zat te komen, gezien haar prestaties van de afgelopen weken. En Overijse is haar ook echt op het lijf geschreven. Bij de vrouwen moeten we helaas Annemarie Worst nog altijd missen door haar blessure, terwijl Marianne Vos nu even geen veldritten meer op de agenda heeft staan. Wel mogen we Yara Kastelijn terug begroeten in het veld”, sluit De Knegt af.

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Hulst – elitevrouwen (zondag 27 november) |

Lucinda Brand

Fem van Empel

Denise Betsema

Puck Pieterse

Ceylin del Carmen Alvarado

Inge van der Heijden

Shirin van Anrooij

Manon Bakker

Aniek van Alphen

Yara Kastelijn

Maud Kaptheijns

Leonie Bentveld

Lauren Molengraaf

Mirre Knaven

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Hulst – elitemannen (zondag 27 november)

Lars van der Haar

Pim Ronhaar

Corne van Kessel

Mees Hendrikx

Ryan Kamp

Stan Godrie

Luke Verburg

Joris Nieuwenhuis

Mathieu van der Poel

Tibor del Grosso

Danny van Lierop

Bailey Groenendaal

Pete Uptegrove

Hugo Kars