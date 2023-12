dinsdag 26 december 2023 om 16:44

Tom Pidcock kreeg af te rekenen met kettingprobleem: “Het was een beetje frustrerend”

Tom Pidcock stond dinsdag op het podium van de Wereldbeker Gavere. Wellicht had er echter mee ingezeten dan een derde plaats, want de Brit reed geen vlekkeloze cross. “Het was een beetje frustrerend, eerlijk gezegd”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Ik had niet per se een slechte start, maar ik had gewoon geen ruimte”, begon Pidcock. “In de tweede ronde was ik denk ik opgeschoven naar de tiende positie, maar toen viel mijn ketting eraf. Daardoor raakte ik opnieuw achterop. Het was de hele cross achtervolgen. Op een zeker moment reed ik vrij snel denk ik, maar in de finale maakte ik nog wat foutjes. Maar ik sta in ieder geval op het podium.”

Ook gebruikte Pidcock naar eigen zeggen wat te veel krachten in de openingsronde. “In de eerste ronde verspilde ik wat energie door in gaten te duiken die er misschien niet waren. Dat was de enige kans om te proberen te winnen vandaag. Maar ja, Mathieu was sterk. Toch denk ik dat ik een goede cross heb gereden. Het was alleen jammer van de start. Het was mooi geweest om vooraan te koersen vanuit het vertrek.”

“Of ik met Mathieu had kunnen wedijveren als ik goed gestart was? We weten dat hij waarschijnlijk de sterkste is momenteel, op elk parcours. Hij is wereldkampioen voor een reden.”