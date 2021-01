Tom Pidcock klaar voor het WK: “Ik wil mijn plek aan de top veroveren”

Tom Pidcock is vastbesloten om zijn crossseizoen met een hoogtepunt op het WK veldrijden in Oostende af te sluiten voordat hij aan zijn avontuur bij INEOS Grenadiers begint. Hij geeft toe dat zijn niveau niet dat van de favorieten Mathieu van der Poel en Wout van Aert is, maar wel wil hij in de strijd om de regenboogtrui zo kort mogelijk eindigen.

“Eerlijk gezegd denk ik niet dat ik op hun niveau zit, nog niet”, vertelde Pidcock aan Cyclingnews in aanloop naar het wereldkampioenschap zondag. “Ik denk wel dat ik er dicht tegenaan zit en dat is ook mijn ambitie. Ik wil me met hun duels bemoeien, maar op dit moment zijn zij de twee grote jongens in het veldrijden. Als ik het goed doe, zeggen mensen dat er drie ‘kings of cross’ zijn. Als ik een mindere wedstrijd rijd, zijn het er opeens nog maar twee. Ik wil mijn plek aan de top tussen die jongens veroveren. Dat is mijn ambitie.”

De Britse renner erkent dat het parcours in Oostende hem niet op het lijf is geschreven, maar hij wil als het even kan aanvallend koersen en hij voelt dat zijn vorm in orde is. “Als ik de kop neem, rijd ik veel sneller. Ik heb altijd al het liefst mijn eigen wedstrijd gereden. Dit parcours is veel zand en de laatste zandcross was Antwerpen. Dat was de enige andere zandcross die ik dit jaar reed en het is niet mijn ideale ondergrond. Voor mij is dit het slechtst denkbare parcours, maar ik hoop aan het eind een van de fitste jongens te zijn vooraan.”

INEOS Grenadiers

Pidcock maakt op de dag na het WK veldrijden officieel deel uit van INEOS Grenadiers. Hoewel zijn programma nog moet worden bekendgemaakt, zei hij dat de transitie naar de WorldTour ‘vrij natuurlijk’ aanvoelde op dit punt van zijn carrière. “Mijn eerste koers voor Ineos zou eigenlijk een mountainbikewedstrijd zijn, maar die is uitgesteld. Ik blijf zowel het mountainbiken, de weg en de cross combineren. Dat is het plan. Ik denk dat ik begin met het Vlaamse openingsweekend, maar verder is nog niets zeker. Dat wordt wel bekend na dit weekend.”