Tom Pidcock kent mountainbikeprogramma richting Olympische Spelen

Tom Pidcock is nu volop bezig met zijn wegcampagne, de jonge Brit staat zaterdag aan de start van Milaan-San Remo, maar de renner van INEOS Grenadiers kent nu ook zijn mountainbikeprogramma richting de Olympische Spelen van Tokio.

Zijn eerste mountainbikewedstrijd is de Swiss Bike Cup in Leukerbad (1 mei), gevolgd door de wereldbekermanches in Albstadt (9 mei) en Nove Mesto (15-16 mei). Pidcock krijgt vervolgens in de wereldbekerwedstrijd van Leogang (12-13 juni) nog een keer de kans om wedstrijdprikkels op te doen richting de Olympische Cross Country-wedstrijd (26 juli) in Japan.

Punten sprokkelen

“In de eerste wedstrijd in Zwitserland gaat het vooral om de transitie van het wegwielrennen naar het mountainbiken”, zo legt zijn persoonlijke coach Kurt Bogaerts uit. “Na de derde wereldbekermanche houden we alle opties open.” Pidcock hoopt in de Wereldbekers zoveel mogelijk punten te sprokkelen, om zo zijn startpositie te verbeteren richting de Spelen.

Bogaerts: “Hij zal in de eerste Wereldbeker van zeer ver moeten vertrekken, zo rond de 92ste plek op de grid. Als hij in Albstadt bij de eerste zestien kan finishen, kwalificeert hij zich voor de short track-wedstrijd voor de volgende manche in Nove Mesto. Dat zal hem helpen in het verbeteren van zijn startpositie. Dan heeft hij het allemaal in eigen handen. De eerste Wereldbeker is cruciaal.”