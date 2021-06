Tom Pidcock keert terug in koers na sleutelbeenbreuk

24 dagen na zijn sleutelbeenbreuk maakt Tom Pidcock zijn comeback. De Britse renner, volgende maand de troef van zijn land in de mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen, is een van de zeven namen bij INEOS Grenadiers in de Giro dell’Appennino.

Pidcock brak op maandag 31 mei zijn sleutelbeen toen hij tijdens een trainingsronde in de Franse Pyreneeën werd aangereden door een automobilist. In Girona ging hij vervolgens onder het mes. Vanwege zijn blessure moest hij de Ronde van Zwitserland laten schieten. Gelukkig voor de Brit zat hij al vrij snel weer op de fiets.

Eerder deze week maakte het Brits olympisch comité al bekend dat Pidcock volgende maand in de olympische mountainbikewedstrijd zijn opwachting maakt. In opbouw naar de Spelen keert hij morgen in de Giro dell’Appennino terug in koers. “Mijn herstel ging goed, net als mijn training. Nu is het tijd om het wedstrijdritme terug te krijgen.”

Pinning a number on again tomorrow. My recovery has gone well and so has my training so it’s time to get that race rhythm back #bettereveryday https://t.co/eLWsl3yM5G — Tom Pidcock (@Tompid) June 23, 2021