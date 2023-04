Tom Pidcock is klaar voor laatste deel van klassiekers: “Winnen? Dat moet kunnen”

Tom Pidcock is een van de grote favorieten voor de laatste klassiekers van het voorjaar. De Brit komt in zowel de Amstel Gold Race, als de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik in actie. Hoe zal hij voor de dag komen? “We hopen dat hij drie keer finale zal rijden”, gaf zijn trainer Kurt Bogaerts aan bij Het Laatste Nieuws.

Het voorjaar begon veelbelovend voor Pidcock. Eind maart werd hij vijfde in de Omloop Het Nieuwsblad, een week later schoot hij raak in de Strade Bianche. De 23-jarige coureur rondde een sterke solo af en leek af te stevenen op een mooi voorjaar. Een stevige valpartij met een hersenschudding als gevolg besliste daar echter anders over. “Na de val hebben we het gezondheidsprotocol van de ploeg toegepast. Tom is vier dagen van de fiets gebleven”, aldus Bogaerts.

“Na medisch onderzoek bleek hij een lichte hersenschudding te hebben. Om die reden leek het ons aangewezen om Milaan-San Remo te schrappen. Zo’n finale op het scherp van de snee, dat doe je niet als je niet honderd procent bent.”. Zodoende reed Pidcock La Primavera niet en kwam hij eind maart weer in actie in Dwars door Vlaanderen, ter voorbereiding van de Ronde van Vlaanderen. “Maar Pidcock had Milaan-San Remo wel nodig voor een goede Ronde van Vlaanderen.”

Pidcock is klaar: “Drie keer finale”

Bogaerts geeft aan dat Pidcock niet de juiste voorbereiding had voor Vlaanderens Mooiste en dat het ‘logisch is’ waar Pidcock is geëindigd in de Ronde van Vlaanderen. In de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik verwacht Bogaerts dat Pidcock opnieuw zal meedoen om de prijzen. “Hij heeft de trainingen in detail gedaan. Hij is klaar voor het drieluik. We hopen dat hij drie keer finale kan rijden. Winnen? Dat moet ook kunnen.”

Lees ook: Voorbeschouwing: Amstel Gold Race 2023 – Wie doet Tadej Pogacar wat?