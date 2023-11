Niels Bastiaens • donderdag 16 november 2023 om 14:00

Tom Pidcock in onderhandeling met verschillende crossorganisatoren

De vermoedens worden steeds sterker dat Tom Pidcock rond de kerstperiode weer het veld in zal duiken. De Britse crosser is op dit moment namelijk in onderhandeling met verschillende organisaties, zo wordt bevestigd aan WielerFlits.

In de entourage werd er de voorbije weken zeer geheimzinnig gedaan over de veldritplannen van de wereldkampioen van Fayetteville. Vanuit INEOS Grenadiers kwam niet eens de bevestiging of Pidcock überhaupt weer het veld in zou duiken.

Intussen bevestigen zowel het organisatiebureau Golazo, dat tijdens de kerstperiode crossen in Herentals, Namen, Mol, Zolder, Loenhout, Baal en Koksijde organiseert, als de organisatie van de losse cross in Gullegem ons dat ze met de Brit in onderhandeling zijn. “Het wordt pas écht interessant om campagne te maken als we definitief weten waar de Grote Drie het tegen elkaar opnemen”, stelt Christophe Impens van Golazo.

Al in Herentals?

Erwin Vervecken, die namens Golazo onderhandelingen voert met de renners, vertelt in Het Nieuwsblad dat ze Pidcock graag al in Herentals (16 december) aan de start zouden hebben. “Pidcock is zijn ei nog aan het leggen maar hij zou niet weigerachtig staan tegenover Herentals en ook in Baal zou hij aan de start verschijnen.”

Vorig crossseizoen begon Pidcock al op 19 november in Merksplas, om na veertien crossen uiteindelijk te eindigen in Benidorm, half januari. Het WK liet hij links liggen. De Brit mocht toen al die crossen afwerken in de regenboogtrui, wat mogelijks een extra motiverende factor was.

Beluister vanaf 29.05 de WF Podcast over Pidcocks rentree

