Tom Pidcock heeft opnieuw last van de knie: “Het begint weer te irriteren”

Tom Pidcock duikt vandaag, na een lange rustperiode, weer het veld in. De Britse alleskunner verwacht echter niet al te veel van zijn seizoensdebuut in Boom, aangezien hij nog altijd last heeft van zijn knie. “Het is niet meer zo erg als tijdens de Vuelta, maar het begint weer op te spelen”, laat hij weten aan Velonews.

Pidcock liet vorige maand weten dat hij het grootste deel van het jaar heeft rondgereden met knieproblemen. In de Vuelta begon de jonge Brit echt last te krijgen van de knie, maar na een rustperiode leken de problemen van de baan. Leek, want in de weken voorafgaand aan zijn eerste cross in Boom bleek de pijn toch niet helemaal verdwenen. “Ik moet nog steeds aan mijn herstel werken”, aldus Pidcock.

“Het is niet meer zo erg als in de Vuelta. Ik wil niet zeggen dat de pijn toen ondragelijk was, maar het was geen goede situatie. Het gaat nu wel een stuk beter, maar het begint nu toch weer te irriteren en op te spelen. Dat is niet wat je wil, zeker als je je gewoon wil focussen op de training.”

Pidcock blaast dan ook niet te hoog van de toren in aanloop naar de Superprestige van Boom. “Ik heb de voorbije jaren laten zien dat je niks van me moet verwachten in de eerste crossen van het seizoen. Ik heb er echter wel zin in, veel meer dan vorig jaar. Ik heb een goede break gehad en ben gemotiveerd voor het crosseizoen”, klinkt het.