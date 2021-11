Tom Pidcock presenteert veldritprogramma richting WK: 13 crossen in twee maanden

Tom Pidcock rijdt in aanloop naar het WK veldrijden in Fayetteville een twaalftal crossen. Het Britse toptalent, regerend olympisch kampioen mountainbike, duikt op zaterdag 4 december voor het eerst het veld in, en dat is in Boom. In december en januari zal hij veelvuldig op Mathieu van der Poel en Wout van Aert stuiten.

Voor Pidcock is de wereldtitel het grote doel deze winter. “Fayetteville is een parcours met mogelijkheden voor Tom, dat hebben we gezien bij de Wereldbeker-race”, zegt zijn Belgische trainer Kurt Bogaerts tegen Het Laatste Nieuws. “Als hij de oversteek maakt naar de Verenigde Staten, is dat niet gewoon om deel te nemen. Wereldkampioen worden in drie disciplines is zijn ultieme doel.”

“Hij zal in Boom op basisconditie starten, met nul voorbereiding op het veldrijden. Ik verwacht er niet veel van, het is een lange break geweest. Maar hij heeft er enorm veel zin in”, aldus Bogaerts. “We blijven crossen omdat dat goed is voor hem. Maar constant top zijn is niet mogelijk. Het wegseizoen wordt steeds belangrijker. Als daar ook een grote ronde in zit, dan pleegt hij met een specifieke voorbereiding op de cross roofbouw op zijn lichaam.”

De alleskunner van INEOS Grenadiers zal het in Dendermonde, Diegem en Hulst op zeker opnemen tegen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. In de andere crossen komt Pidcock altijd wel een van de twee tenoren uit het veldrijden tegen. Van Aert en Pidcock waren afgelopen wegseizoen ook meerdere keren elkaar directe concurrenten; in de Amstel Gold Race was de Belg de betere, terwijl in de Brabantse Pijl de Brit aan het langste eind trok.

Veldritprogramma Tom Pidcock in het seizoen 2021-2022

Superprestige Boom (4 december 2021)

Wereldbeker Antwerpen (5 december 2021)

Wereldbeker Val di Sole (12 december 2021)

Wereldbeker Rucphen (18 december 2021)

Wereldbeker Namen (19 december 2021)

Wereldbeker Dendermonde (26 december 2021)

Superprestige Heusden-Zolder (27 december 2021)

Superprestige Diegem (29 december 2021)

X2O Trofee Baal (1 januari 2022)

Wereldbeker Hulst (2 januari 2022)

Trainingsstage in Calpe

X2O Trofee Hamme (22 januari 2022)

Wereldbeker Hoogerheide (23 januari 2022)

WK veldrijden Fayetteville (30 januari 2022)