vrijdag 23 februari 2024 om 11:36

Tom Pidcock grapt voor Omloop Het Nieuwsblad: “Warm welkom in België goedmaker voor het werk”

Tom Pidcock rijdt dit gehele voorjaar geen enkele kasseiklassieker, behalve Omloop Het Nieuwsblad. De 24-jarige Britse kopman van INEOS Grenadiers gebruikt de WorldTour-klassieker in het Openingsweekend als voorbereiding op zijn lievelingskoers. In Strade Bianche is hij volgende week titelverdediger. “Omloop is altijd zwaar”, zegt Pidders.