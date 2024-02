Tom Pidcock gaat zondag alweer van start in Spaanse MTB-wedstrijd

In het veldrijden ontbrak Tom Pidcock al even, zodat hij zich kon voorbereiden op het wegseizoen. Maar de Brit van INEOS Grenadiers gaat de komende maanden ook regelmatig mountainbiken. Te beginnen dit weekend in Spanje.

INEOS Grenadiers laat weten dat de regerend olympisch kampioen op de MTB op zondag aan de start staat van de mountainbikewedstrijd in La Nucia, even ten noordoosten van Alicante. Daar gaat Pidcock zijn eerste MTB-race van dit jaar rijden. De wedstrijd in La Nucia is onderdeel van de Shimano Super Cup.

Ook Pauline Ferrand-Prévot, ploeggenote van Pidcock bij het offroad-team van INEOS Grenadiers, doet mee in Zuid-Spanje. De vrouwenwedstrijd staat zaterdag gepland. Voor de Brit en de Française is het de aftrap van een volle MTB-campagne, die hen moet leiden naar goud op de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs.

Afgelopen winter reed in een maand tijd Pidcock acht veldritten. Daarvan wist hij alleen de Wereldbeker in Namen te winnen. Op de weg begint zijn seizoen volgende week al; op 14 februari gaat hij van start in de Volta ao Algarve.

MTB season is here! 🙌🙌🙌

This weekend our two world champs will be in action in La Nucia, Alicante, at the opening round of the Shimano Super Cup.

▪️ @FERRANDPREVOT is racing on Saturday

▪️ @tompidcock gets his turn on Sunday

Bring it on! pic.twitter.com/1kgXhCQYGE

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) February 7, 2024