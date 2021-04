Tom Pidcock gaat mountainbiken op BMC-fiets

Tom Pidcock gaat zijn mountainbikewedstrijden betwisten op een BMC-mountainbike. Zijn ploeg INEOS Grenadiers heeft bekendgemaakt dat het Britse multitalent tijdens Wereldbekers en de Olympische Spelen zal rijden op een BMC Fourstrokes.

Op de weg rijden INEOS Grenadiers en Pidcock op fietsen van sponsor Pinarello, maar het Italiaanse fietsenmerk produceert geen mountainbikefietsen meer. Daardoor is men uitgekomen bij de BMC Fourstrokes.

De 21-jarige Pidcock heeft in zijn eerste voorjaar als profwielrenner meteen naam gemaakt. Hij won de Brabantse Pijl, werd tweede in de Amstel Gold Race, derde in Kuurne-Brussel-Kuurne en zesde in de Waalse Pijl. Momenteel bereidt hij zich voor op drie Wereldbekers mountainbike, waarin hij hoopt een olympische selectie af te dwingen voor komende zomer in Tokio.

Vorig jaar wist Pidcock nog wereldkampioen mountainbiken bij de beloften te worden. Ook deed hij een uitstapje naar het WK e-Mountainbike, met een gouden medaille als resultaat.