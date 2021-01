Tom Pidcock derde in Overijse: “Mooie manier om tijd met Trinity af te sluiten”

Na een tweestrijd met Michael Vanthourenhout legde Tom Pidcock in de wereldbekerwedstrijd van Overijse beslag op de derde plaats. Ook in Namen en Hulst mocht de Brit al mee op het podium. “Ik denk dat het wel oké was”, zei hij in het flashinterview.

“Ik ben blij dat ik derde ben geworden en op het podium sta. Het is mijn laatste wedstrijd in het truitje van Trinity, dus het is een mooie manier om af te sluiten”, vertelde de nieuwe aanwinst van INEOS Grenadiers. “Ik voelde me eigenlijk niet zo goed. Ik was wat moe, al was het wel beter dan gisteren in Hamme. Ik ga me deze week opfrissen voor volgende week en dan zou ik me beter moeten voelen.”

Ook keek Pidcock alvast vooruit naar het WK in Oostende, volgend weekend. “Het is niet het perfecte parcours voor mij. Het gaat ongetwijfeld erg snel zijn. Nu ik een aantal wedstrijden in de benen heb, denk ik wel dat ik in vorm kom. Hopelijk is het voldoende voor volgend weekend.”