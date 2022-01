Tom Pidcock derde in Hoogerheide: “Dit is niet het einde van de wereld”

Tom Pidcock maakt zich geen zorgen voor het WK veldrijden van volgende week. De Brit van INEOS Grenadiers leek in de Wereldbeker van Hoogerheide op weg naar een solozege, maar werd gegrepen en eindigde uiteindelijk als derde. “Maar dit is niet het einde van de wereld”, concludeert hij.

Pidcock zat voor een valpartij van Lars van der Haar en kreeg daardoor een voorsprong van twintig seconden in de schoot geworpen. “Maar het was best wel zwaar. Ik dacht te zien dat ze achter mij foutjes maakten, maar ik kon mijn voorsprong toch niet vasthouden. In de laatste ronde kwamen ze terug en kon Eli (Iserbyt, red.) een gat krijgen…”

Veel zorgen maakt Pidcock zich niet, een week voor het WK in Fayetteville. “Het is niet het einde van de wereld. Het ging alleen niet zoals ik had gehoopt. Maar het is nu tijd om goed te herstellen. We hebben nog alles om voor te strijden”, zegt hij.

In Hoogerheide kwam de concurrentie voor Pidcock van Iserbyt (de winnaar, red.), Van der Haar (tweede, red.) en Michael Vanthourenhout (vierde, red.). Ook Toon Aerts zette nog druk in de slotfase, maar hij strandde op de vijfde plaats. “Ik denk dat dit het wel gaat zijn”, doelt Pidcock op de WK-favorieten. “Er kunnen veel renners winnen en het parcours is daar best wel gelijk. Het wordt een mooie koers in ieder geval.”