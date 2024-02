zondag 11 februari 2024 om 18:26

Tom Pidcock begint zijn MTB-seizoen met winst in La Nucía

Tom Pidcock heeft zijn eerste mountainbikewedstrijd van het seizoen gewonnen. De Brit van INEOS Grenadiers heeft de eerste manche van de Shimano Super Cup Massi gewonnen. In La Nucía kwam Pidcock solo over de streep.

Pidcock kende niet de beste start in La Nucía, in tegenstelling tot Sam Gaze. De Nieuw-Zeelander, die in zijn carrière ook al mooie dingen heeft laten zien op de mountainbike, was uitstekend weg en reed dan ook een tijd aan de leiding. Zijn mooie voorsprong verdween echter als sneeuw voor de zon, aangezien Pidcock bezig was aan een inhaalrace.

De regerende wereld- en Olympisch kampioen wist Gaze net voor de slotronde bij te halen en ging niet veel later solo verder. De 24-jarige Pidcock kwam uiteindelijk nog met een mooie voorsprong als eerste over de finish. Voor zijn ploeg INEOS Grenadiers was het dubbel feest, aangezien Pauline Ferrand-Prévot zaterdag al de vrouwenwedstrijd in La Nucía wist te winnen.

Kort uitstapje

Voor de Brit en de Française is de eerste manche van de Shimano Super Cup Massi de aftrap van een volle MTB-campagne, die hen moet leiden naar goud op de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs. Pidcock zal nu echter eerst weer switchen naar de wegfiets. Komende woensdag begint hij namelijk aan de Volta ao Algarve, waar hij het zal opnemen tegen onder meer Remco Evenepoel en Wout van Aert.