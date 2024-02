zaterdag 10 februari 2024 om 17:53

Pauline Ferrand-Prevot bezorgt zichzelf verjaardagscadeau met MTB-zege in La Nucía

Pauline Ferrand-Prevot heeft de eerste manche van de Shimano Super Cup Massi gewonnen. In La Nucía kwam de renster van INEOS Grenadiers solo over de streep. Het was dus dubbel feest voor de Française, want ze viert vandaag ook haar 32ste verjaardag.

Voor Ferrand-Prevot betrof de koers in La Nucía (in de Spaanse provincie Alicante) haar seizoensdebuut op de mountainbike. De wereldkampioene gaat nu ook aan de leiding in de Shimano Super Cup Massi, die bestaat uit zeven cross country-wedstrijden. De volgende manche is in het weekend van 24 en 25 februari, in het eveneens Spaanse Banyoles.