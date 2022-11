Tom Pidcock begint veldritseizoen volgend weekend in Merksplas

Tom Pidcock staat op het punt zijn crossseizoen te beginnen. De regerend wereldkampioen duikt volgende week zaterdag het veld in, tijdens de Superprestige Merksplas. Daags nadien betwist Pidcock de Wereldbeker Overijse.

Het gerucht dat Pidcock in Merksplas terug zou keren in het veld en daags nadien zou starten in Overijse, ging al langer. Maar nu heeft zijn ploeg INEOS Grenadiers het nieuws bevestigd. De rest van Pidcocks programma is nog niet bekend. Wel zou hij op 27 november aan de start staan van de Vestingcross in Hulst, volgens organisator Kurt Vernimmen. Ook Mathieu van der Poel en Wout van Aert zouden daar deelnemen.

Bring on the ‘Cross! @tompidcock will kick off his cyclo-cross season and debut the rainbow jersey in Belgium next weekend 🌈🙌 pic.twitter.com/RVwmpbTVCp — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) November 11, 2022