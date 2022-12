Tom Pidcock baalt van vierde plaats in Zolder: “Niet mijn beste dag”

Tom Pidcock hoopte in de Superprestige van Heusden-Zolder weer mee te doen om de overwinning, maar de wereldkampioen was al na één ronde kansloos voor de zege. Pidcock, die uiteindelijk als vierde over de streep kwam, was na afloop dan ook niet tevreden over zijn race.

“Ik heb helemaal niet deelgenomen aan de cross. Ik deed voor mijn gevoel mee aan een andere wedstrijd”, vertelde Pidcock na afloop in het flashinterview. De Brit van INEOS Grenadiers kende in Heusden-Zolder, niet voor het eerst dit seizoen, een mindere start. Zijn grote concurrenten Mathieu van der Poel en Wout van Aert waren wél goed weg en kozen in de eerste ronde al het hazenpad.

“Ik koos bij de start voor het midden van de weg, maar dat was toch niet het beste idee. Ik werd links en rechts door meerdere renners voorbijgereden, waardoor ik vrij ver zat in de openingsfase. Ik reed vervolgens wel weer naar voren, maar jammer genoeg waren Mathieu en Wout al vertrokken. Dan is het al te laat.”

“Ik kende niet mijn beste dag. Het was een zwaar parcours. Halverwege de wedstrijd had ik het al erg zwaar, voornamelijk door alle korte sprintjes na de bochten”, aldus Pidcock, die in de finale nog werd voorbijgereden door Lars van der Haar. De Nederlandse kampioen wist zo nog een derde plaats veilig te stellen, Pidcock moest het doen met een vierde stek. “Lars is altijd sterk in de laatste rondes. Ik kreeg het gat met hem niet meer gedicht.”