Tom Pidcock baalt na tweede plaats: “Ging de sprint te laat aan”

Tom Pidcock moest na de Amstel Gold Race op zijn lip bijten. Het Britse toptalent van INEOS Grenadiers was net met minimaal verschil verslagen door Wout van Aert en daar had hij het moeilijk mee. “Het was echt heel close, maar ik ging de sprint te laat aan”, was hij meteen kritisch bij de NOS.

“Ik had als eerste moeten aangaan, omdat ik sneller was. Dat is een groot leermoment. Ik heb wel een goede koers gereden. Ik was denk ik de sterkste in de wedstrijd en ik ben blij met dat gevoel. Maar het is frustrerend dat het verschil zo klein is”, zei Pidcock toen hij de officiële finishfoto nog niet had gezien. Die toonde aan dat het verschil 0.004 seconden was, vier duizendsten van een seconde. “That is pretty close.”

Pidcock, die woensdag nog Van Aert verslagen had in de Brabantse Pijl, had het graag beter gedaan. “Ik gaf Wout een klein gaatje voor de sprint, maar we waren te dicht bij de finish. Ik zat te ver achter hem en had in zijn wiel moeten blijven”, legt hij uit.

Na afloop sloeg de twijfel toe. De televisiebeelden op de finish gaven geen uitsluitsel en dus was het wachten op de jurybeslissing en de officiële finishfoto. “We dachten dat ik had gewonnen, omdat iemand juichte voor mij. Daarna zeiden ze ia mijn oortje dat het niet duidelijk was. Ik had natuurlijk graag gewonnen…”, aldus Pidcock, die met zijn 21 jaar de jongste renner ooit op het podium van de Amstel Gold Race is.