Tom Dumoulin zat in de auto achter Jos van Emden tijdens WK tijdrijden: “De cirkel is rond”

Jos van Emden reed vandaag zijn laatste WK tijdrijden. De Nederlandse routinier hangt na dit seizoen zijn fiets in de wilgen. Qua resultaat was het voor Van Emden, die 36e werd, geen geweldige dag. Door de aanwezigheid van zijn goede vriend Tom Dumoulin in de volgwagen werd het echter toch een mooi laatste WK voor de tijdrijder.

“Het wielrennen heeft me veel gebracht. Ik ben niet het allergrootste talent. Als je dan zo lang in het peloton kan rijden als gewaardeerde kracht, en ook nog zelf mooie uitslagen kan rijden mag ik heel tevreden zijn over mijn carrière. Ik heb zeventien overwinningen behaald, dat is een mooi aantal. De etappe in de Giro was een hoogtepunt, dat was echt een jongensdroom die uitkwam”, zei hij bij de NOS.

Van Emden won de slottijdrit in de Giro d’Italia van 2017 op dezelfde dag dat Tom Dumoulin de eindzege pakte. “Tom zat vandaag in de auto. Het was een kleine reünie. Hij stapte bij Koos Moerenhout in de auto. Het was een soort afscheidsfeest. Het was echt leuk dat hij erachter reed. Dat maakt de cirkel rond”, sloot hij af.

Lees ook: Jos van Emden (38) stopt met wielrennen: “Mijn jeugddroom mogen beleven”