Jos van Emden (38) stopt met wielrennen: “Mijn jeugddroom mogen beleven”

Jos van Emden stopt na dit seizoen met wielrennen. De 38-jarige tijdrijder heeft dat besluit samen met zijn ploeg Jumbo-Visma naar buiten gebracht. Van Emden wist dit jaar nog verrassend (voor de derde keer) Nederlands kampioen tijdrijden te worden. “Al die jaren lang heb ik mijn jeugddroom mogen beleven. Ik ben heel trots op alles wat ik bereikt heb en blij met het leven dat ik tot nu toe heb mogen leven”, zegt hij.

Het seizoen zit er nog niet op voor Van Emden. Vandaag rijdt hij voor het laatst het WK tijdrijden bij de elite mannen en ook later dit jaar zal hij nog voor Jumbo-Visma uitkomen. Waar hij zijn laatste kilometers als prof gaat rijden, is nog niet bekend.

“Ik heb er echt van genoten om zo professioneel met mijn sport bezig te kunnen zijn”, blikt Van Emden terug. “Tegelijkertijd ben ik het plezier op de fiets nooit verloren: de liefde voor de sport, de fiets en het avontuur hebben altijd voorop gestaan. Voor mij voelt het nu alsof ik op mijn 38ste mijn jeugd afsluit.”

Van Emden, die in zijn carrière 17 zeges boekte waaronder een heel grote in de slottijdrit van de Giro d’Italia 2017, had de mogelijkheid in 2024 om nog een jaar door te gaan bij Jumbo-Visma. Die beslissing liet de ploegleiding volledig aan de tijdritspecialist zelf.

Cultuurdrager bij Jumbo-Visma

“Vanaf de eerste dag bij de ploeg is Jos een zeer gewaardeerde kracht en een van de belangrijke cultuurdragers geweest”, reageert directeur Richard Plugge op het aanstaande pensioen van Van Emden. “Hij en ik delen de liefde voor het wielrennen en hebben zelfs voor dezelfde club gereden, waar die wielerliefde er met de paplepel in is gegoten. En ook als renner zullen we Jos missen, want hij levert nog prestaties op hoog niveau.”

Coach Mathieu Heijboer van Jumbo-Visma werkte jarenlang samen. “In 2015, toen het heel slecht ging met de ploeg, was hij een van de drijvende krachten achter ons project om het tijdrijden naar een hoger niveau te tillen. En met succes”, aldus Heijboer.

“Daarnaast is hij tot op de dag van vandaag van enorme waarde voor al onze kopmannen”, gaat hij verder. “Wat ik persoonlijk heel mooi vind aan Jos: hij is meegegaan in alle vernieuwingen en ontwikkelingen in de sport, maar is tegelijkertijd een ouderwetse renner gebleven die wars is van veel poespas.”