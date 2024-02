donderdag 29 februari 2024 om 08:46

Tom Dumoulin wil Leo van Vliet wel opvolgen als koersdirecteur Amstel Gold Race

Leo van Vliet is als koersdirecteur al bijna drie decennia de grote man achter de Amstel Gold Race. De 68-jarige Nederlander blijft de komende edities nog koersdirecteur, maar zwaait in 2026 – na dertig jaar trouwe dienst – af. Zijn opvolger? Tom Dumoulin ziet het wel zitten om het stokje over te nemen.

Van Vliet, Tom Dumoulin en Roxane Knetemann waren woensdagavond te gast in de talkshow Humberto van RTL 4, om over de wielersport in Limburg te praten. Het ging onder meer over de Amstel Gold Race en de toekomst van de Limburgse klassieker. “Dit zal mijn 28ste Amstel Gold Race worden. Ik doe er nog twee als koersdirecteur en dan stop ik ermee”, aldus Van Vliet.

“En dan is het Roxane Knetemann of Tom Dumoulin?”, vraagt gespreksleider Tan met een knipoog. “Tom staat wel ergens op mijn lijstje”, antwoordt Van Vliet. Maar is Dumoulin ook daadwerkelijk te porren om het stokje over te nemen als koersdirecteur? “Daar gaat Leo over, maar ik zou het wel willen”, is de oud-renner van Team Sunweb en Jumbo-Visma duidelijk.

Dertig jaar

Eerder werd al bekend dat de Amstel Gold Race, Nederlands grootste wielerklassieker, in 2025 met Flanders Classics een nieuwe organisator krijgt. Leo van Vliet blijft de komende edities nog wel wedstrijdleider van de Amstel Gold Race en zwaait dus in 2026 af. “Toen ik de rol van Herman Krott (tot 1996 de wedstrijdleider, red.) overnam, had hij maar liefst dertig edities van de Amstel Gold Race georganiseerd.”

“Dat aantal nader ik nu ook; 2026 lijkt mij dan ook een prachtig moment om te stoppen. Dan heb ik er net als Krott ook dertig op mijn naam staan. Ik ben ongelofelijk trots op de ontwikkeling die we in die drie decennia hebben gerealiseerd”, liet Van Vliet eerder weten.