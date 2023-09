donderdag 21 september 2023 om 10:17

Organisatie Amstel Gold Race komt in handen van Flanders Classics

De Amstel Gold Race, Nederlands grootste wielerklassieker, krijgt in 2025 een nieuwe organisator. Flanders Classics neemt dan namelijk het stokje over van koersdirecteur en organisator Leo van Vliet. Die laatste blijft de komende edities nog wedstrijdleider van de Amstel Gold Race en zwaait in 2026 af.

Oud-renner Leo Van Vliet is al bijna drie decennia de grote man achter de Limburgse wielerklassieker. De bijna 68-jarige Nederlander blijft de komende edities als koersdirecteur nog het gezicht van de Amstel Gold Race en zal tegelijkertijd nauw optrekken met Flanders Classics voor een soepele overdracht. In 2026 zwaait Van Vliet, na dertig jaar trouwe dienst, af. Voor Leontien van Moorsel verandert er niets. Zij blijft koersdirecteur van de vrouweneditie van de Amstel Gold Race.

Met Flanders Classics wil Stichting Amstel Gold Race de koers verder uitbouwen. “Flanders Classics heeft een enorme staat van dienst in het wielergekke België en weet als geen ander het tempo aan te geven in de snel evoluerende sportwereld”, klinkt het in een perscommuniqué. “Het is een vooruitstrevende partij die constant in ontwikkeling is op het gebied van innovatie, duurzaamheid en inclusiviteit.”

“Samen met hen kunnen we de geliefde Amstel Gold Race verder vorm geven voor zowel de profs als de toerrijders en het wielerfeest voor fans. We zijn zeer verguld dat Leo de komende drie edities nog bij ons blijft om de lijnen uit te zetten zoals we dat al bijna drie decennia van hem gewend zijn. Samen trekken we met Flanders Classics op om de Amstel Gold Race naar een nóg hoger niveau te brengen.”

Van Vliet: “Flanders Classics heeft zich bewezen als hoogwaardige organisator”

Van Vliet blikt alvast vooruit op zijn naderende pensioen als koersdirecteur. “Toen ik de rol van Herman Krott (tot 1996 de wedstrijdleider, red.) overnam, had hij maar liefst dertig edities van de Amstel Gold Race georganiseerd. Dat aantal nader ik nu ook; 2026 lijkt mij dan ook een prachtig moment om te stoppen. Dan heb ik er net als Krott ook dertig op mijn naam staan. Ik ben ongelofelijk trots op de ontwikkeling die we in die drie decennia hebben gerealiseerd.”

“In al die jaren is het organiseren van een wielerkoers wel gecompliceerder geworden. Flanders Classics heeft zich bewezen als kwalitatief hoogwaardige organisator. Minstens zo belangrijk is dat zij dezelfde passie voor wielrennen hebben. Deze twee eigenschappen zorgen ervoor dat ik met een gerust hart mijn geliefde Amstel Gold Race aan hen overdraag. Maar ik ben nog niet weg hoor, komende edities trekken we gezamenlijk op en zorgen we voor een soepele overdracht.”

Tomas Van Den Spiegel, de CEO van Flanders Classics, komt ook nog aan het woord. “Voor ons is dit een heel belangrijke stap. Met de Amstel Gold Race breiden we onze internationale avontuur verder uit. Leo van Vliet heeft een ongelofelijke staat van dienst en we zijn bijzonder trots dat we verder mogen bouwen aan zijn succes. Uiteraard zullen we de eigenheid van deze koers bewaken en zorg dragen voor het typische Amstel Gold Race karakter.”