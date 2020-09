Tom Dumoulin: “We hoeven ons niet elke dag te laten zien” donderdag 3 september 2020 om 17:19

De wielerliefhebbers keken reikhalzend uit naar de zesde etappe met aankomst op de Mont Aigoual, maar de favorieten voor de eindzege hielden zich gedeisd op weg naar de finish. “We hoeven ons niet elke dag te laten zien”, zo vertelt Tom Dumoulin in gesprek met de NOS.

De Limburger kende onderweg geen problemen en kwam als vijftiende over de streep, in het spoor van de overige favorieten voor de eindzege. Ook zijn ploeggenoot Primož Roglič finishte veilig in het eerste groepje. “Of ik een status quo had verwacht? Toch wel een beetje. Er was een scenario dat we volle bak die klim zouden oprijden.”

“We moesten echter rekening houden met een status quo, als je als ploeg gegroepeerd achter een aanval rijdt. Stel, Mikel Landa valt aan en pakt een halve minuut. Dan blijven wij (doelt op de ploeg Jumbo-Visma, red.) of INEOS met vier man bij elkaar en maak je geen kans in de laatste tien kilometer.

Het was een opvallend beeld op de Col de la Lusette, de voorlaatste klim van de dag. INEOS Grenadiers, en niet Jumbo-Visma of Mitchelton-Scott, reed op kop voor Egan Bernal. “Dat vonden wij prima”, aldus Dumoulin. “We moeten ons op de juiste dagen laten zien. Vandaag mogen andere ploegen het werk doen. Dat is dus perfect en ik koers zelf ook wel OK.”