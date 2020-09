Tom Dumoulin: “Wat gisteren gebeurde in Lyon kon echt niet” zondag 13 september 2020 om 13:26

Het peloton rijdt deze dagen door gebieden die door de Franse autoriteiten zijn gemarkeerd als ‘code rood’. Tourorganisator ASO heeft dan ook besloten dat toeschouwers niet welkom zijn rond de finishlocatie. “Maar wat er gisteren gebeurde in Lyon, dat kon echt niet”, zo vertelt Tom Dumoulin aan Sporza.

De organisatie besloot gisteren om toeschouwers te weren bij de finish, maar in het centrum van Lyon was het ouderwets druk. “Ik vind het mooi om door een haag van mensen te rijden, dat vinden we allemaal heel erg vet aan de Tour. Alleen, het is op dit moment gewoon niet veilig”, zo vertelt Dumoulin voor de start van de vijftiende etappe.

“Wat er gisteren in Lyon gebeurde, dat kan echt niet. Het is gewoon een rode zone. Nee, dat was er echt over.” Vandaag zullen we geen toeschouwers zien op de flanken van de Col de la Biche (de voorlaatste klim) én de slotklim van de Grand Colombier. Of er na de rustdag wel publiek is toegestaan in de Alpen, is nog niet duidelijk.

Dumoulin keek ook nog even kort vooruit naar de bergetappe van vandaag, met aankomst op de Grand Colombier. “Plan A is controle houden tot de laatste kilometers en dat Primož (Roglič, red.) het dan kan afmaken. Op dit moment zijn Sepp Kuss en ik de laatste mannen.”