Tom Dumoulin voelt zich niet goed: “Paar dagen nodig om te herstellen”

Tom Dumoulin heeft daags na zijn inzinking in de Giro-etappe naar de Etna aangegeven zich niet goed te voelen. “Ik heb zeker een paar dagen nodig om te herstellen”, tekent Eurosport-verslaggever Sander Kleikers op uit de mond van de Jumbo-Visma-kopman.

“Het is weer een nieuwe dag. IK baal wel van gisteren. Het is niet anders, maar het is niet leuk… Gelukkig is het een makkelijke rit vandaag. Ik moet de dag goed doorkomen en dan even resetten de komende dagen. Vandaag duik ik een beetje weg in het peloton”, aldus Dumoulin, die dinsdag bijna zeven minuten verloor op de grote groep met favorieten voor het eindklassement.

Daardoor is de Nederlander nu gezakt naar de 49ste plaats in het algemeen klassement. “Ik kwam hier ook voor een etappe, maar daar ben ik zeker niet klaar voor. Ik voel me niet goed. Zelfs in een ontsnapping zou ik nu niet kunnen winnen.”

Dinsdag, meteen na de finish, zocht Dumoulin ook naar antwoorden. “Het komt er niet meer uit. Het lichaam reageert niet meer zoals ik wil”, zei hij. “Mijn benen lopen vol. Ik heb niet meer de power van een paar jaar terug. Dus ik kan ook niet zeggen waar het aan ligt.”

Addy Engels: “Er verandert niet heel veel voor ons”

Ploegleider Addy Engels heeft de scherven ook bij elkaar kunnen rapen. “Er verandert niet heel veel”, vertelt hij aan Eurosport. “De komende dagen doen we niets anders. Voor Tom kost het wel wat tijd om te resetten, maar vooral om zijn gevoel te verbeteren.”

“Je kan nog zoveel plannen hebben, maar als de benen zoals gisteren zijn, kom je niet ver”, doelt Engels op Dumoulin. Voor Tobias Foss en Sam Oomen ziet het er wat beter uit, al verloren zij ook tijd. “Met die andere twee gaan we gewoon door voor het klassement. De Giro is nog lang. We moeten de focus behouden. De eerstvolgende test is op de Blockhaus. Daar proberen we het opnieuw en gaan we kijken of we verschil zien.”

