Tom Dumoulin voelt zich ‘niet geweldig’: “Maar hoop nog op kansen”

Tom Dumoulin hoopt dit weekend zich van voren te laten zien. De renner van Jumbo-Visma voelt zich naar eigen zeggen niet geweldig, maar blijft strijdlustig. “Hopelijk gaat het beter, ik probeer er nog het beste van te maken”, vertelde Dumoulin voor de start van rit veertien aan Cycling Pro Net.

Dumoulin hoopt als rittenkaper nog succes te boeken. In de komende etappes is er wellicht wat mogelijk voor de Nederlander. Vandaag trekken de renners over meerdere lastige beklimmingen naar Turijn, zondag staat er een bergetappe naar Cogne op het programma. Dumoulin voelt zich alleen niet super. “Ik voel me sinds de start van de Giro niet geweldig, maar hopelijk gaat het beter.”

“Ik hoop nog steeds op mijn kansen. Die gaan we proberen te pakken, zoals we dat hebben gedaan met Koen Bouwman”, doelt Dumoulin op de zevende etappe naar Potenza. Toen speelde Dumoulin in de finale een cruciale rol voor zijn ploegmaat Bouwman, die in een sprint met drie de zege wist te grijpen.”

Dumoulin gaat het vandaag, in de rit naar Turijn, zeker proberen. Hij wacht niet op de etappe van zondag. “Je kunt namelijk niet zomaar je dag uitkiezen. Het is niet eenvoudig om in de kopgroep te komen. Ik ga beide dagen iets proberen.”