Tom Dumoulin vijfde in klimtijdrit: “Mag hier heel tevreden mee zijn”

Een vijfde plaats was het maximaal haalbare voor Tom Dumoulin in de aartsmoeilijke klim- en daaltijdrit in de Ronde van Zwitserland. Hij moest zesenvijftig seconden toegeven op ritwinnaar Rigoberto Urán. Een uitslag waar de Limburger van Jumbo-Visma zonder meer mee kon leven. “In topvorm kan ik meer, maar voor nu is dit al heel goed.”

“Ik voel me deze week langzaam beter worden”, zegt Dumoulin na afloop tegen het AD. “Ik weet dat ik hier voor de winst had meegedaan als ik echt in topvorm ben, als ik bijvoorbeeld de benen van de laatste tijdrit in de Tour vorig jaar had. Nu waren mijn waardes redelijk en daar word ik vijfde mee.”

“Na de vorige tijdrit had ik zoiets van: dit is iets om op door te bouwen. Dat gevoel is nu alleen maar sterker. In topvorm kan ik meer, maar voor nu is dit al heel goed en mag ik hier heel tevreden mee zijn.”

Harken

“Voor mezelf had ik de finish bovenop gelegd”, kijkt Dumoulin terug op de chrono. “De laatste kilometer van de klim kwam ik helemaal niet meer vooruit. Dat was echt harken naar de top. De eerste drie kilometer van de afdaling waren niet zo steil. Daar moest je echt nog wel volle bak bijtrappen, maar dat lukte me niet meer. Ik dacht: als ik mezelf zo klein mogelijk maak, verlies ik misschien niet zo veel tijd. In dit stuk verlies ik nog best wat.”

Een aanzienlijk deel van de renners werkten de chrono af op hun normale wegfiets, maar Dumoulin bleef zijn tijdritfiets trouw. “Ik krijg mijn vermogen daarop goed weg en voor mij was het heel belangrijk om kilometers te maken op de tijdritfiets. Na de verkenning vanochtend wist ik dat zeker dat dit voor de mij de beste optie was, ook al is-ie iets zwaarder.”

“Ik heb hier goed aan mijn vorm gewerkt en heb de tijdritten mooi als test kunnen gebruiken. En die gingen goed”, concludeert Dumoulin. “Op naar woensdag.” Dan komt Dumoulin namelijk in actie op het NK Tijdrijden.