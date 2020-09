Tom Dumoulin: “Vandaag een mooi moment om het geel te pakken” zondag 6 september 2020 om 16:58

Tom Dumoulin zag in de negende etappe van de Tour de France zijn ploeggenoot Primoz Roglic de gele trui pakken. Mede door het beulswerk van Dumoulin op de laatste klim van de dag moest leider Adam Yates lossen, waardoor Roglic de leiding kon overnemen. “We hebben in ieder geval het geel. We hadden ook graag de etappe gehad, maar we hebben er al drie”, kan Dumoulin lachen na afloop.

“We hebben hard gewerkt voor die gele trui”, legt Dumoulin uit bij de NOS. Jumbo-Visma nam vanaf de eerste serieuze klim in deze rit het heft in handen. “Als het vandaag kon, dan was het een mooi moment om die trui te pakken zo halverwege de Tour. Dat is gelukt.”

“Deze etappe was een groot gevecht. We hadden verwacht dat de ontsnapping al voor de eerste klim zou gaan”, aldus de Limburger. Dat gebeurde niet, want pas op de Col de la Hourcère reden de eerste aanvallers weg. “Op die klim hebben we de controle behouden. Hirschi was echt erg sterk. Hij bouwde zijn voorsprong flink uit. Echt respect voor hem, ongelooflijk. We probeerden het verschil zo klein mogelijk te houden, en dat is gelukt. Daardoor kon Primoz ook sprinten voor de overwinning.”

‘Blij dat het al beter voelde dan gisteren’

Tegen Sporza sprak Dumoulin ook over zijn eigen vorm. Na de dag van gisteren, toen zijn optreden en tijdverlies veel besproken werd, voelde hij zich vandaag beter. “Dat was wel fijn. Ik kom nog steeds wat tekort natuurlijk. Ik heb geen Tourwinnaar-vorm. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Maar ik ben blij dat het al beter voelde dan gisteren, dat ik ook mijn aandeel heb in het geel van Primoz en dat we betere controle hadden met de ploeg.”

Dat Roglic nu het geel pakt, is volgens Dumoulin niet te vroeg in de Tour. “Nee hoor, anders hadden we niet gereden vandaag. En anders had hij de trui misschien ook wel gepakt, want dan was het ook ontploft op die laatste klim”, zegt hij. “We zijn super sterk en hebben de koers tot nu toe goed onder controle. Ik heb er vertrouwen in dat we dat zo kunnen houden.”

Pogacar en Bernal

Dumoulin zag ook een sterke concurrentie. “Pogacar is op dit moment heel sterk”, kijkt hij naar de ritwinnaar in Laruns. “Ik was onder de indruk van zijn aanvallen, zowel gisteren als vandaag. Bernal zit er ook goed bij. Dat had ik ook niet verwacht, want die leek een paar dagen geleden toch wat minder te zijn. Maar hij zit er nu goed bij.”