Tom Dumoulin uit zorgen: “Mondmasker zou verplicht moeten zijn voor fans” donderdag 27 augustus 2020 om 12:33

Tom Dumoulin maakt zich zorgen over de toeschouwers die komen kijken naar de Tour de France. In de voorbereidingskoersen droegen meerdere fans geen mondmasker en uit enthousiasme schreeuwen zij naar de renners. “Normaal vinden we dat heel leuk, maar nu loop je het risico dat je ziektekiemen verspreidt in het peloton”, zei Dumoulin op een persmoment in voorbereiding op de Tour.

“Het is een lastige situatie, je kunt nooit honderd procent veiligheid creëren, maar mijn boodschap aan de fans is: draag altijd een masker als je naar de Tour komt. Dat zou verplicht moeten zijn”, aldus de kopman van Jumbo-Visma.

Dumoulin zegt zich geen moment onveilig gevoeld te hebben in de Tour de l’Ain en het Critérium du Dauphiné, die de afgelopen weken gereden werden in Frankrijk. “Daar was het supergoed geregeld in het hotel en bij de start en finish”, zegt hij. Maar op de bergen ging het er anders aan toe. “Zeker op de beklimmingen had ongeveer de helft van de fans geen mondkapje, en fans worden natuurlijk enthousiast en gaan schreeuwen en joelen als wij langskomen. Ik hoop dus dat dat beter geregeld wordt in de Tour.”

Ook Tony Martin uit zijn zorgen

Dumoulins ploeggenoot Tony Martin liet zich ook al uit over het publiek dat naar de Tour komt kijken de komende weken. “De zorgen dat de koers wordt afgebroken, die zijn er. Dat hangt als het Zwaard van Damocles boven ons, iedere dag kan de laatste zijn. Dat is heel jammer”, aldus Martin tegen het Duitse persbureau.

“Ik had liever een Tour zonder toeschouwers gezien dan helemaal geen Tour. Ik ben geen expert en kan ook niet beoordelen hoe 5.000 mensen over het start- en finishgedeelte worden verdeeld, maar ik vind dat een hoog aantal. En de situatie wordt van dag tot dag slechter”, vertelt Martin.