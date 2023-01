Tom Dumoulin stopt met zijn Tour de Dumoulin

Na drie edities heeft Tom Dumoulin besloten te stoppen met de Tour de Dumoulin. Het evenement waar kinderen in aanraking met de wielersport konden komen en er voor volwassenen diverse toertochten over de favoriete trainingswegen van de Giro d’Italia-winnaar van 2017 waren uitgestippeld werd steevast geteisterd door slechte weersomstandigheden waardoor de volledige potentie nooit zichtbaar werd.

De eerste editie werd in oktober 2019 gehouden. In 2020 ging het evenement niet door, maar in 2021 en 2022 stond de Tour de Dumoulin opnieuw op de agenda. “Het uitgangspunt van de Tour de Dumoulin is om kinderen in aanraking te laten komen met de wielersport en hen op die manier een leuke dag te bezorgen”, vertelde Dumoulin voor de tweede editie van zijn evenement aan WielerFlits. “Ik wil de kinderen laten zien hoe mooi mijn sport is. Met allerlei spelletjes en wedstrijdjes kunnen kinderen tussen de 4 en 13 jaar in verschillende leeftijdsgroepen aspecten van het wielrennen leren kennen.”

“Meer bewegen en gezond eten zijn steeds belangrijkere onderwerpen”, benadrukte Dumoulin. “Het overgewicht en een ongezonde levensstijl zie je steeds vaker bij de jeugd en dit dreigt een zorgenkind voor de toekomst te worden. Tijdens de corona-pandemie is eens te meer gebleken hoe belangrijk een gezonde levensstijl is. Ik wil de kinderen laten zien dat een gezonde dag ook leuk kan zijn.”

Op een bericht op Facebook laat de organisatie van de Tour de Dumoulin nu weten: “Door verschillende redenen en een samenkomst van omstandigheden hebben wij besloten dat afgelopen editie de laatste editie was. We weten nooit wat de toekomst brengt, maar voorlopig sluiten wij hierbij het hoofdstuk ‘Tour de Dumoulin’. Bij dit soort nieuws gaan vreugde en verdriet hand in hand, maar bij ons overheerst het gevoel van trots. We zijn erg blij dat wij zoveel kinderen en volwassenen hebben mogen laten genieten van de sport: wielrennen. Maar nu is het tijd voor andere ambities.”