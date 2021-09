Tom Dumoulin richt zich door polsbreuk volledig op Tour de Dumoulin

Interview

Twee weken geleden brak Tom Dumoulin bij een trainingstocht in de Ardennen zijn rechterpols nadat hij geschept werd door een onoplettende automobilist. Het betekende een streep door zijn WK in Vlaanderen, waar hij zowel op de tijdrit als in de wegwedstrijd met de besten had willen wedijveren. Stilzitten doet hij nu echter zeker niet. Als grondlegger van de Tour de Dumoulin is hij druk in de weer om zijn evenement extra in beeld te brengen.

Hoe gaat het met je polsbreuk?

“Natuurlijk baal ik van de polsbreuk op dit moment in het seizoen. Ik was liever druk bezig geweest met het WK op de weg en de Italiaanse klassiekers die ik nog zou rijden. Gelukkig heeft een laatste controle in het ziekenhuis twee weken na de operatie aangetoond dat de breuk goed hersteld. Het gaat echter wel even duren voordat ik de pols weer volledig kan belasten. Ik heb al voorzichtig geprobeerd om op de rollen te fietsen, maar het steunen op het stuur doet nog pijn. Het zal toch nog twee weken duren voordat ik weer voorzichtig buiten kan gaan fietsen.”

Wat is er precies gebeurd?

“Ik was aan het trainen op de langste route van de Tour de Dumoulin en wilde op een paar klimmetjes richttijden neerzetten voor deelnemers aan die tocht. Tussen Chaudfontaine en Trooz waren wegwerkzaamheden vanwege de wateroverlast en reed ik rechts langs een file. Rechts was ook een zijstraatje waar een auto inrijdt zonder om die auto’s in de file heen te kijken of er iemand aankomt. Ik heb die auto nooit gezien en had geen kans om uit te wijken, waardoor ik vol op de motorkap klap en over de auto heen vlieg. Met mijn handen probeerde ik de val te breken. Daardoor brak ik mijn rechterpols.”

Vroeger zou je met deze blessure op dit moment in het seizoen enorm chagrijnig zijn geweest?

“Dat klopt. Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar ik heb het ook snel kunnen accepteren. Ik kijk liever vooruit. Het is jammer dat ik nu geen wedstrijden meer kan rijden, maar ik zit goed in mijn vel. Ik heb nu alweer zin om straks in februari te koersen.”

We zagen je zelfs tijdens het WK-tijdrijden als analist bij de NOS. Wij dachten dat jij altijd een hekel had aan dat soort televisie dingetjes.

“Haha, en nu heb ik in Brugge zelfs een leuke dag gehad. Ik was die avond gevraagd om in Vive le Vélo te zitten. Daardoor ben ik zelf op het idee gekomen om overdag eens te kijken hoe het zou zijn om als analist voor de televisie een wedstrijd te volgen. Of dat misschien iets zou kunnen zijn voor na mijn actieve carrière. En ja, dat sluit ik zeker niet uit.”

Het betekent wel dat je je nu helemaal kunt richten op de Tour de Dumoulin op zondag 3 oktober?

“Ja, dat is iets waar ik weer naar uitkijk. Het is alweer twee jaar geleden dat we de eerste editie organiseerden. Destijds hadden we te maken met slechte weersomstandigheden en viel de regen met bakken uit de lucht. Hopelijk hebben we dit jaar beter weer.”

Pak je zaken anders aan dan na de eerste editie?

“Het grote verschil met de eerste editie van het evenement is de plek. In 2019 kozen we voor de Markt in Maastricht. Nu is het praktisch veel handigere Geusseltpark dé uitvalsbasis van het wielerfestijn. Midden in de stad was het nadeel dat de iets oudere jeugd daar nauwelijks een stuk kan fietsen. Uiteindelijk moesten zij vanuit de stad toch naar andere plekken gaan om een tijdritparcours of een mountainbiketraject te rijden. Daardoor misten we het stukje beleving dat we zochten. Vanuit het Geusseltpark, direct achter het MVV-stadion, kun je direct alle kanten op met fietspaden en de omliggende parken. Daardoor vindt nu alles heel centraal plaats en is het een stuk praktischer.”

Wat is je belangrijkste reden om dit evenement te organiseren?

“Het uitgangspunt van de Tour de Dumoulin is om kinderen in aanraking te laten komen met de wielersport en hen op die manier een leuke dag te bezorgen. Ik wil de kinderen laten zien hoe mooi mijn sport is. Met allerlei spelletjes en wedstrijdjes kunnen kinderen tussen de 4 en 14 jaar in verschillende leeftijdsgroepen aspecten van het wielrennen leren kennen.”

Een belangrijk aspect van de dag is dat je kinderen ook kennis wil laten maken met een gezonde levensstijl.

“Meer bewegen en gezond eten zijn steeds belangrijkere onderwerpen. Het overgewicht en een ongezonde levensstijl zie je steeds vaker bij de jeugd en dit dreigt een zorgenkind voor de toekomst te worden. Tijdens de corona-pandemie is eens te meer gebleken hoe belangrijk een gezonde levensstijl is. Ik wil de kinderen laten zien dat een gezonde dag ook leuk kan zijn.”

Hoe vul je zo’n gezonde dag voor kinderen dan in?

“De kinderen starten de dag bij ons met een gezond ontbijt. Vervolgens zijn ze lekker actief bezig op de fiets. Er is ook nog een persconferentie waar ze vragen aan mij kunnen stellen. Ter afsluiting krijgen ze een gezonde lunch. We hopen hiermee een boodschap af te geven. Gezond leven begint immers bij de jeugd. Helaas geven de cijfers aan dat de jeugd steeds minder gaat sporten. Je ziet heel vaak dat ze deze levensstijl, die er de eerste jaren insluipt, doorgetrokken wordt wanneer ze volwassen zijn. Een kind met obesitas (een chronische ziekte, waarbij overmatig vet zich opstapelt in het lichaam, red.) heeft een grote kans dat het hier ook op een latere leeftijd nog last van heeft. Juist doordat we de kinderen kennis laten maken met een gezonde levensstijl omarmen ook de gemeente Maastricht en de provincie Limburg ons evenement. En je ziet ook dat steeds meer bedrijven zich bij deze boodschap willen aansluiten.”

Naast de kinderen richt je je ook op de toerfietsers. Wat heb je voor hen in petto?

“Ik heb voor hen drie routes uitgestippeld over mijn favoriete trainingswegen. Dat zijn tochten van 80, 130 en 180 kilometer. Helaas hebben we de route van de langste afstand enigszins moeten aanpassen omdat in de Ardennen nog diverse gebieden niet berijdbaar zijn vanwege de wateroverlast in juli. De gemeente Verviers heeft bijvoorbeeld aangegeven om dit jaar niet open te staan voor een toertocht omdat ze nog zo druk bezig zijn met de opruimwerkzaamheden. Maar we kunnen wel naar Dalhem en Blegny en vervolgens via de Voerstreek naar Teuven terug naar de Limburgse heuvelzone gaan. En dan kies ik niet voor alle bekende klimmen uit de Amstel Gold Race, maar vooral ook voor onbekendere kuitenbijters. Niet de Keutenberg, maar bijvoorbeeld de Doodemansweg. En klimmen als de Zwartebrugweg en Sweijersgewanden. Dat gaat het zeker uitdagend maken.”

Meer informatie over de Tour de Dumoulin is te vinden op: www.tourdedumoulin.nl Kinderen en deelnemers aan de toertochten kunnen zich op zondagochtend 3 oktober op het Geusseltpark ter plekke nog inschrijven om deel te nemen aan het evenement.