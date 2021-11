Tom Dumoulin sluit deelname aan een grote ronde in 2022 niet uit

Medio december gaat Jumbo-Visma naar Girona voor een eerste trainingskamp richting het seizoen 2022. Daar worden ook de seizoensindelingen van alle renners met de ploegleiders en coaches besproken. In een interview met Helden Magazine, dat vanaf vandaag in de winkels verkrijgbaar is, geeft Tom Dumoulin aan dat hij een deelname aan een grote ronde in 2022 zeker niet uitsluit.

“Ik ben wielrenner geworden om het maximale uit mezelf te halen”, aldus Dumoulin, die zondag nog tweede werd in een hardloopwedstrijd in Maastricht. “Het proberen om resultaten te halen vind ik nog altijd het mooiste wat er is. Ik word er niet gelukkig van wanneer ik alleen maar voor anderen op kop moet gaan rijden. Dan kan ik ook op 95% van mijn kunnen een grote waarde voor de ploeg zijn.”

“Alleen al het gevoel dat je op 95% al goed kunt presteren, dat past niet bij mijn ambitieniveau. Ik wil voor die 100% gaan. Ik wil zelf nog korte uitslagen rijden en natuurlijk het liefst winnen. In welke koersen? Dat zien we in december wel. Maar grote rondes sluit ik zeker niet uit. Dat blijf ik heel uitdagend vinden en ik weet dat ik daar heel goed in kan zijn.”

Uitgeteld

Dumoulin blikt in het uitgebreide interview in Helden Magazine ook terug op de moeilijkheden die hij vorige winter kende. “Na een rustperiode van een maand was ik nog steeds niet fit. Ik begon zo alweer vermoeid aan de voorbereiding op het nieuwe jaar. Dan blijf je toch doorfietsen in de hoop dat het vanzelf beter wordt. Het werd echter alleen maar slechter.”

“In januari hield ik het niet eens vol om twee uur lang te fietsen. Dan was ik helemaal op. Ik voelde me de rest van de dag na zo’n tocht ziek en ellendig. Ik lag dan uren uitgeteld op de bank. Mijn lichaam heeft op dat moment volledig aan de rem getrokken. Wanneer je je zo zwak voelt, raak je het totale plezier in het fietsen kwijt. Ik begon er zelfs een hekel aan te krijgen. Ik kon niet anders dan in januari zelf de knoop door te hakken en te stoppen. Op deze manier kon ik niet doorgaan.”

Was het belangrijkste niet dat je de regie in je eigen leven weer terug moest krijgen?

“Ja, ik had die periode nodig om erachter te komen dat dit mij dwars zat. Die paar mensen die met me in de stad op de foto willen, af en toe een interview geven of sponsorverplichtingen, daar heb ik geen problemen mee. Ik ben in zak en as gekomen omdat ik sinds 2017 het gevoel heb dat ik word geleefd. Alle mensen om me heen willen het maximale uit mij halen. Dat is niet verkeerd, want dat wil ik ook.”

“Alleen willen ze dat doel bereiken door een hele omgeving rond mij te creëren, met op alle gebieden de beste experts die bepalen wat het beste voor mij is. Iedereen wil dan met de beste wil van de wereld een bijdrage leveren om mij beter te maken. Bijna niemand stond er meer bij stil wat en hoe ik het eigenlijk wilde. Er werden bijna continue keuzes voor mij gemaakt, waardoor ik zelf niet meer kon aangeven welke richting ikzelf het beste achtte. Dat voelde geregeld heel beklemmend.”