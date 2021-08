Tom Dumoulin rijdt Italiaans najaar en geen Parijs-Roubaix

Tom Dumoulin maakt komende week zijn opwachting in de Benelux Tour. Daarna richt hij zich op het WK in België, waar hij – mits geselecteerd – uitkomt op beide onderdelen, dus zowel in de tijd- als wegrit. “Daarna ga ik een Italiaanse programma rijden”, vertelt hij aan de vooravond van de Benelux Tour aan WielerFlits.

Geen ploegenpresentatie op boten door de Dokkumer Ee, maar een persbijeenkomst voor genodigde in de Bonifatiuskapel te Dokkum. Naast een paar hoogwaardigheidsbekleders uit de lokale politiek, geven ook Dylan Groenewegen en Dumoulin acte de présence. De laatste maakte na de tijdrit op de Olympische Spelen – waar de Limburger zilver veroverde – bekend door te gaan met wielrennen. Verder dan dit jaar wil hij nu nog niet kijken, vertelt hij zondag in de namiddag. Daarover maandagochtend meer in een interview op onze website.

Dit seizoen zien we de 30-jarige Nederlander nog in actie tijdens de Benelux Tour, op het WK en vervolgens in een blok Italiaanse wedstrijden. “Ik ga een paar voorbereidingskoersen in Italië doen op de Ronde van Lombardije”, zegt hij. Parijs-Roubaix alvast rijden met het oog op de Vlaamse voorjaarsklassiekers in 2022 was geen optie. “Dat past dit jaar niet. Ik word ook heel blij van die Italiaanse koersen, ik vind dat mooi. Ik ben er al een tijdje niet geweest en ze liggen me sowieso ook een stuk beter dan Roubaix. Als ik dan toch een keer in de verre toekomst kijk: ja, Parijs-Roubaix zou ik ooit in mijn loopbaan graag nog een keer rijden.”

Najaarsprogramma Tom Dumoulin

Benelux Tour (30 augustus-5 september)

WK tijdrijden (19 september)

WK op de weg (26 september)

Tre Valli Varesine (5 oktober)

Milaan-Turijn (6 oktober)

Ronde van Lombardije (9 oktober)