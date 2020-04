Tom Dumoulin: “Resultaten virtuele koersen zijn niet betrouwbaar” vrijdag 24 april 2020 om 08:18

Terwijl wielerprofs zich momenteel bezighouden met verschillende virtuele koersen, houdt Tom Dumoulin zich vooralsnog afzijdig. Hoewel hij afgelopen weekend wel actief was in de virtuele versie van de Amstel Gold Race toertocht, hebben we hem nog niet in actie gezien in online wedstrijden.

eRacing lijkt niet aan hem besteed. “Ik snap dat het er is en het is beter dan niets, maar het komt niet in de buurt van het echte werk”, vertelt Dumoulin aan De Limburger. “Bovendien zijn de resultaten niet betrouwbaar, die zeggen niets. Wout van Aert is echt de koning van het vermogen trappen en die werd in de virtuele Ronde van Vlaanderen tiende. Maar die apparaten zijn van verschillende merken en zijn niet goed gekalibreerd. Dat is wel essentieel. Ook jouw ingevoerde gewicht moet exact kloppen, anders wordt het oneerlijk. Ik reed de virtuele Gold Race met een gemiddeld vermogen van 250 Watt. De meeste toerders houden dat niet vol, maar toch haalde ik niemand in. Dat probleem met de wattages zal er voor altijd zijn, vrees ik.”

Tour de France

Hoewel er inmiddels een nieuwe datum voor de Tour de France is vastgesteld, houdt Dumoulin zich daar nog niet zo mee bezig. “Op dit moment probeer ik niet met een bepaald doel in mijn achterhoofd elke dag op de fiets te zitten”, vertelde hij in het programma Avondgasten van L1. “Ik denk dat het nog wel eens tegen gaat vallen of het überhaupt plaats gaat vinden. Dus ik probeer mezelf fit te houden en dagelijks een doel te stellen. Ik werk wel een soort trainingsschema af, maar beperkt. Niet per sé met een gedachte dat de Tour er binnenkort aan komt. Want we weten gewoon niet of het doorgaat. Als ik de virologen mag geloven, geef ik het weinig kans.”

Dumoulin heeft al wat ervaring met een situatie zonder wedstrijden. “Ook vorig jaar zat ik vanwege mijn knieblessure veel thuis en was ik zonder doel aan het trainen. Dus dat valt me nog mee. Al vind ik wedstrijden rijden en ze winnen het allerleukste. Ik hoop heel erg dat het nog gaat lukken dit jaar.”