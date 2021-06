Tom Dumoulin over NK: “Van der Poel kan ik niet volgen, ik moet dus eerder gaan”

Waar het Jumbo-Visma vorig jaar op het NK ontbrak aan een échte kopman, is die er dit seizoen wel bij. Tom Dumoulin doet mee en dat betekent dat de Nederlandse ploeg een extra wapen heeft. “Wij moeten mannen gaan meesturen die deze wedstrijd kunnen afmaken”, schijnt hij zijn licht over de te volgen tactiek bij WielerFlits.

De 30-jarige Limburger vindt dat zijn ploeg te allen tijde in overtal moet zijn vooraan in de koers. “Dat begint al bij de vroege ontsnapping. In dat geval ontstaat er een scenario waarin wij die vlucht prima vinden en ze niet hoeven terug te halen. Dat is ook het devies voor de rest van de koers. Hopelijk moet Mathieu van der Poel een aantal keer die gaten gaan dichtrijden en hopelijk wordt-ie daarvan dan een beetje moe. Ikzelf moet in ieder geval niet met hem naar de finish rijden. Ook ik moet proberen om ergens te gaan wegrijden.”