Tom Dumoulin over hervatting seizoen: “Heb er een hard hoofd in” zondag 5 april 2020 om 10:30

Tom Dumoulin is sceptisch over de hervatting van het wielerjaar. De renner van Jumbo-Visma vertelt in de podcast Live Slow, Ride Fast te verwachten dat het nog even gaat duren voordat er weer wedstrijden georganiseerd kunnen worden.

“Naar omstandigheden gaat het prima”, vertelt de in België woonachtige Dumoulin. “We mogen hier nog buiten fietsen. Dus eerlijk gezegd moet ik bekennen dat ik nog heel weinig op de rollen heb gezeten. Het is supermooi weer buiten. Dus wat dat betreft boffen wij.”

Dumoulin heeft zijn trainingsschema aangepast. “Ik train wel iets minder nu. Ik probeer mezelf fit te houden, maar wel zo gezond mogelijk. Het is zo onzeker wanneer de koersen weer beginnen, dat het nu ook geen zin heeft om trainingsweken van 30 uur te maken. Dus dat doe ik dan ook niet. Het is wachten op meer nieuws. Of er nog gekoerst gaat worden en wanneer.”

Dumoulin is sceptisch. “Om eerlijk te zijn heb ik er wel een beetje een hard hoofd in. Waarschijnlijk gaat het nu langzaam weer de goede kant op. Op een gegeven moment zullen de maatregelen weer versoepeld worden. Al betekent dat ergens dat het virus weer gaat oplaaien. Maar internationale evenementen als de Tour waarbij renners, personeel en begeleiding vanuit de hele wereld komen, moeten mensen sowieso kunnen vliegen. Maar willen overheden het risico gaan lopen dat het virus zich weer gaat verspreiden? Niemand weet hoe het nu gaat lopen.”

“Iedereen zal zijn stinkende best gaan doen”

Een grote wedstrijd als de Tour door laten gaan wordt volgens hem een hele opgave. “Een wielerevenement zal pas in de laatste fase van de maatregelen doorgang kunnen vinden. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Eerst zal de horeca mondjesmaat weer open gaan en kunnen mensen weer naar het werk. Als dat allemaal goed gaat, dan kunnen er eventueel pas grote evenementen plaatsvinden. Dat is normaal gesproken de tijdlijn. Dan staan wij als sport achteraan.”

Desalniettemin verwacht hij dat er alles aan gedaan wordt om dit jaar nog wedstrijden te realiseren. “Iedereen zal zijn stinkende best gaan doen om nog iets van het wielerseizoen te gaan maken”, voorspelt hij. “Er is heel veel aan gelegen om nog iets te rijden en sponsoren exposure te geven. Alleen weten we op dit moment niet of dat tegen beter weten in zal zijn.”