Tom Dumoulin over eerste dagen in koers: “Ik heb het niet alleen maar leuk gevonden”

Dat komt onder meer door de taken die Dumoulin elke etappe van de ploeg krijgt, maar ook door de goede sfeer binnen de ploeg. “Elke dag een taak hebben is belangrijk voor me. Sam helpen aan een goed klassement is dat nu, bijvoorbeeld. Ik vind het fijn om onderdeel te zijn van het team. Het zijn ook jongens waarmee ik al jaren optrek. Sam Oomen, Antwan Tolhoek en Mike Teunissen.”

“Ik kom zelf nog een beetje tekort, natuurlijk. Het is voor mij goed om die ritten te gebruiken om weer in het peloton te zijn. Om af te zien. Om uren te maken”, gaat hij verder. “Met zestig per uur door een vallei rijden, dat doe ik niet op een training. Dat is dus een goede prikkel. Net als soms aanklampen op een klim. De basis is nog heel smal, dus het is zaak om verstandig te blijven en niet over mijn theewater te gaan. Dat lukt tot nu toe goed.”

Klimtijdrit op zaterdag

Zaterdag staat er met de klimtijdrit een nieuwe test voor Dumoulin op het programma. Na zijn zestiende plaats in de openingstijdrit kijkt de renner er naar uit: “Ik heb er veel zin in. Voor mij is het een mooi meetmoment. Na mijn eerste tijdrit hier was ik blij dat de kop eraf was. De zestiende plaats was niet slecht, maar ik was gematigd tevreden.”

“Er is zeker nog werk aan de winkel, want zestiende is niet waar ik wil staan. Ik ben absoluut nog niet op het niveau waar ik kan zijn en waar ik over anderhalve maand hoop te zijn, maar die stap is wel maken”, eindigt hij.