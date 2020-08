Tom Dumoulin opgelucht na sleutelrol in Tour de l’Ain: “Ik kom van zo ver terug” zondag 9 augustus 2020 om 17:26

Jumbo-Visma heeft vandaag in de Tour de l’Ain de kers op de taart gezet. Primoz Roglic reed op de Grand Colombier onbedreigd naar de eindoverwinning. Tom Dumoulin speelde een sleutelrol op de slotklim.

De Limburger nam nadat alle helpers van Team Ineos waren uitgerookt kilometers lang het peloton op sleeptouw. “Dit was heel anders dan gisteren, ja. Voor mij dan, hè. Want de uitkomst van de etappe is hetzelfde als die van gisteren”, zei hij na afloop van de slotrit tegen De Telegraaf.

“Ik was veel beter, maar ik snap dat het zo kan gaan. Ik kom van zo ver terug, en dan krijg je van die wisselingen in prestaties. Dan zit je hier, het volgende moment ga je daarheen”, beschrijft Dumoulin het soms wisselende vormpeil. “Het is aan mij te proberen die lijn recht te krijgen, en zo hoog mogelijk.”

Voor Dumoulin is het de eerste keer om in een ploeg te rijden die een bergetappe domineert. “Heel bijzonder. Nu kan ik me een beetje voorstellen hoe ze zich bij Ineos al jaren moeten voelen.”

“Jumbo-Visma heeft de afgelopen seizoenen heel hard gebouwd om zo’n team op poten te zetten. Er is gekeken naar alle facetten van een wielerploeg, steeds met de intentie om alles te verbeteren of te perfectioneren. Met een paar gerichte aankopen, van wie ik eigenlijk de enige ben die een zekere naam heeft, maar voornamelijk eigen kweek. Het voelt geweldig van zo’n gezelschap deel uit te maken.”

De volgende afspraak voor de Tourselectie van Jumbo-Visma, waaronder Dumoulin, staat gepland voor aankomende woensdag. Dan start het Critérium du Dauphiné.