Tom Dumoulin ondanks rugklachten naar NK-zilver: “Het zat er niet in”

Tom Dumoulin kampt nog altijd met rugklachten en die speelden hem ook parten tijdens het NK tijdrijden in Emmen. De Limburger van Jumbo-Visma, die na dit seizoen stopt, werd uiteindelijk tweede op 31 seconden van winnaar Bauke Mollema. “Ik was gewoon niet goed genoeg”, concludeert hij.

Bij de start was er nog een hachelijk moment, omdat Dumoulin niet goed werd vastgehouden. Hij moest daardoor even voet aan de grond zetten bij de start. “Maar dat is absoluut niet die halve minuut”, doelt hij op zijn achterstand. “Ik was gewoon niet goed genoeg. Ik moest afstappen in de Giro met rugpijn en heb het daarna twee weken rustig aan gedaan, maar ik heb toch nog veel last van. Je hoopt altijd op meer. Ik had gehoopt de trui mee te pakken, maar het zat er niet in.”

Niet lang na de Giro d’Italia maakte Dumoulin bekend te gaan stoppen na dit seizoen. In zijn hoofd is hij nog echt coureur. “Ik had echt de focus op vandaag, maar ook op de koersen die nog komen gaan”, zegt hij tegen de NOS. “Ik zou Polen, Benelux Tour en WK doen. Maar de Benelux Tour is afgelast, dus we moeten even kijken of er een alternatief is in die periode. We moeten nog zien hoe we dat gaan doen.”

“Ik heb aangekondigd dat ik ga stoppen, maar dat verandert niet dat ik het mooi wil afsluiten. Ik wil mijn focus nog vasthouden op de tweede helft van het jaar, dus het is niet dat de teugels in mijn hoofd al losgelaten zijn. Ik wil er nog voor gaan. Dat brengt wel wat onrust in mijn lijf mee, maar dat heb ik ook nodig om te presteren”, aldus Dumoulin.

