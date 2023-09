maandag 18 september 2023 om 11:09

Tom Dumoulin niet enthousiast over dominantie Jumbo-Visma: “We hebben niet veel strijd gezien”

Eerst de Giro, toen de Tour en nu de Vuelta. De grote rondes worden dit jaar gedomineerd door Jumbo-Visma. De inmiddels gestopte Tom Dumoulin, die vorig nog voor de Nederlandse formatie reed, is daar niet per se blij mee.

“Ik verwacht niet dat we dit in de toekomst nog heel veel gaan zien. Tenminste, ik hoop van niet”, zei hij tegen de NOS over het seizoen van Jumbo-Visma. “Voor de objectieve volger van het wielrennen zijn er spannendere Vuelta’s geweest en spannendere seizoenen geweest wat betreft de grote rondes. We hebben (deze Vuelta, red.) niet veel strijd gezien. Het was een heel matte, rare laatste week.”

“Ik hoop dat andere ploegen echt wakker zijn geworden”, voegde Dumoulin daaraan toe. “Nu valt alles wel op zijn plek voor Jumbo-Visma. Dit hele seizoen al, deze Vuelta. Het lijkt mij sterk dat dit nog seizoenen lang op deze manier gaat voortduren. Als je naar de geschiedenis kijkt, naar de topsportploegen van weleer, zie je dat het een paar jaar top gaat en dat dan.. Misschien gaan er op een gegeven moment renners weg of misschien maken andere ploegen echt een slag, bijvoorbeeld op het gebied van voeding, waardoor ze echt op hetzelfde niveau komen. Maar vooralsnog ziet het er heel goed uit voor Jumbo-Visma.”

De kracht van Jumbo-Visma

Wat doet Jumbo-Visma écht anders dan andere ploegen? “Dat is een goede vraag. Ze hebben enorm een visie en een doel in hun hoofd waar ze naartoe willen. Ze werken supergestructureerd, meer gestructureerd dan andere ploegen. Er zit echt een idee achter, waar een plan op wordt geschreven. Daar gaan ze echt voor zitten. Bij andere ploegen is dat toch wel een beetje anders volgens mij.”

“Neem de Vuelta. Jumbo-Visma bedenkt: we willen met Vingegaard, Roglic en Kuss naar de Vuelta. Hoe gaan we dat doen? Hoe zorgen we ervoor dat ze in topvorm aan de start van de Vuelta staan? Dan gaan ze weken terugrekenen en alle facetten bij langs: op het gebied van training, op het gebied van voeding, op het gebied van materiaal, op het gebied van verzorging, etc.”

“Bij andere ploegen zijn er meer toevalligheden”, stelt Dumoulin. “Maar ik verwacht wel dat zij die stap ook gaan maken de komende jaren. Dit gaat niet elk jaar zo zijn, maar ik verwacht wel dat Jumbo-Visma ook volgend jaar nog wel een of twee grote rondes mee zal pakken. Ze hebben zo’n grote voorsprong. Die is niet ineens tot nul teruggebracht.”