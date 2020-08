Tom Dumoulin neemt wedstrijdjury niets kwalijk zaterdag 29 augustus 2020 om 21:11

Tom Dumoulin is van mening dat de wedstrijdjury niet te terughoudend heeft gereageerd in de door valpartijen ontsierde openingsrit van de Tour de France. “Zij voelen vanuit de volgwagen ook niet hoe glad het is”, zei hij na afloop tegen onder andere 1Limburg.

“Het had hier vier maanden niet geregend ofzo. Overal lag olie op de weg, het was spekglad”, aldus de schaduwkopman van Jumbo-Visma.

Ploegmaat Robert Gesink haalde hard uit naar de UCI. Volgens ervaren ploegcaptain had de internationale wielerbond UCI moeten ingrijpen en wedstrijd eerder moeten neutraliseren. Dumoulin reageerde een stuk milder op het handelen van de bond.

“Het was tricky voor een eerste etappe van een grote ronde. Maar over de limiet? Nee, hier kun je weinig aan doen. We rijden vaak genoeg in de regen. Het is altijd oppassen. Maar zo extreem als vandaag of niet, dat kan de jury ook niet zien.”

“Met deze omstandigheden moeten wij als renners zo goed mogelijk omgaan. Uiteindelijk is er nog behoorlijk wat geglibberd en gegleden.”

Onder leiding van Jumbo-Visma-ploegmaat Tony Martin besloot het peloton eensgezind om het in de gladde afdaling rustig aan te doen. Alleen Astana hield geen woord, maar kreeg vervolgens zelf de deksel op de neus toen Miguel Ángel López onderuit ging in een bocht.

Op 46 kilometer van het einde botste de kopman van Astana tegen een paaltje. “Lekker voor ze, je snapt het niet”, bromde Dumoulin.