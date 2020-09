Tom Dumoulin na nieuw succes Jumbo-Visma: “Het lukte allemaal vandaag” vrijdag 4 september 2020 om 17:45

Tom Dumoulin overleefde de waaieretappe naar Lavaur bij de favorieten, zag enkele concurrenten tijd verliezen en Wout van Aert zijn tweede ritzege van deze Tour de France winnen. “Ik weet niet wat die heeft”, lacht Dumoulin als hij over Van Aert praat. “Hij zit gewoon de hele dag met Primoz rond te rijden en perst er nog zo een sprint uit. Ongelooflijk.”

Jumbo-Visma moest het bijna de gehele waaieretappe doen met zes renners. “Tony Martin en Amund Grøndahl Jansen moesten eraf op de eerste klim, dus we hadden eigenlijk alleen Wout en Robert Gesink als grote beren om Primoz uit de wind te houden”, legt Dumoulin uit tegen de NOS.

De mede-kopman kon zijn opwinding niet verborgen houden na de finish. “Wat een rit, joh. Op de een of andere manier lukt het allemaal vandaag. We zaten steeds goed mee met veel man. Zelfs onze kleine klimmers George Bennett en Sepp Kuss”, lacht hij. “We wisten waar het ging breken en daar brak het ook. En dat Wout het dan afmaakt, is geweldig.”

‘Het kan niet beter’

Dumoulin hield goed stand in de waaiers. “Maar het is altijd lastig, een kwestie van goed timen en de juiste inspanningen doen. Dat lukt niet altijd, maar vandaag lukte het allemaal. Waaierrijden is ook alleen leuk in de eerste groep”, aldus de Limburger, die concurrenten Tadej Pogacar, Bauke Mollema en Mikel Landa tijd zag verliezen. “Daarom reden wij ook door. Dat hoorden we meteen. Het kan niet beter, geweldig.”

Door het tijdverlies van Pogacar, die voor de rit nog derde stond in het klassement, is Dumoulin opgeklommen naar de vijfde plaats. Komend weekend staan twee bergetappes in de Pyreneeën op het programma.