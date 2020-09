Tom Dumoulin: “Mooie constatering dat wij sterker zijn dan INEOS” vrijdag 11 september 2020 om 17:55

Tom Dumoulin zag in de dertiende etappe van de Tour de France zijn kopman Primoz Roglic de gele trui verstevigen. Op de steile aankomst op Puy Mary wist Roglic alle concurrenten op achterstand te rijden, behalve Tadej Pogacar, de nieuwe nummer twee in het klassement. “Voor ons was dit een heel goede dag”, oordeelt Dumoulin.

Op de voorlaatste klim van de dag nam INEOS Grenadiers het commando over van Jumbo-Visma in de favorietengroep. “INEOS is hier natuurlijk ook om de Tour te winnen en zij moesten iets proberen”, aldus de Limburger tegen de NOS. Het resulteerde niet in tijdwinst voor Egan Bernal, maar in 38 seconden verlies voor de Colombiaan. Tot tevredenheid van Dumoulin. “Uiteindelijk blijkt Primoz, en blijken wij als ploeg, sterker te zijn. Dat is een mooie constatering na vandaag.”

Het tempo van INEOS Grenadiers op de voorlaatste klim werd gevolgd door een aanval van Carapaz, maar die wist Dumoulin te counteren. “Carapaz wilde volgens mij het tempo doortrekken, maar Kwiatkowski en Castroviejo hadden het hem al zo zwaar gemaakt dat hij niet veel meer kon”, zegt Dumoulin, die samen met Sepp Kuss de geletruidrager bijstond tot de voet van de slotklim. “Primoz zei dat hij goed was en iets wilde proberen in de laatste kilometer. Normaal ben ik laatste man, maar Sepp was vandaag iets beter. Dat hadden we vandaag omgedraaid.”

‘Nu gaat het pas echt lastig worden’

“Primoz was weer heel goed en dominant aanwezig”, vertelde Dumoulin ook nog tegen Sporza. “Als ploeg hebben we ook super goed gereden. We zijn nu weer een dagje dichter, maar het gaat nu pas echt lastig worden. Dit is de eerste dag dat er echt verschil is gemaakt, maar de derde week komt eraan en we moeten kijken hoe het gaat.”

Roglic wist in de slotkilometer van de Puy Mary 38 seconden weg te rijden van Bernal. “We hadden gehoopt op tijdsverlies van Bernal, maar we hadden het niet verwacht”, zegt de Limburger. “Onderweg gaf hij op mij geen goede indruk af, maar zette dan ineens zijn mannen op kop op de voorlaatste klim en schreeuwde hij steeds in zijn oortje: ‘Volle bak, volle bak!’. Het tempo was daarna echt super hoog. Ik dacht toen dat hij super goed was, maar hij blies zichzelf dan op.”

“Pogacar lijkt op dit moment dichtste belager te worden”, zegt Dumoulin, die zelf dertiende staat in het klassement op 4.32 van Roglic. “Hij was opnieuw sterk en samen met Primoz de sterkste bergop. En hij heeft ook een goede tijdrit in de benen, dus dat wordt nog een lastige klant.”