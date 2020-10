Tom Dumoulin: “Mooi als we in de Vuelta met een paar man kort kunnen blijven staan”

Tom Dumoulin begint dinsdag in Irún aan zijn derde Vuelta a España. Samen met Primož Roglič is hij de speerpunt bij Jumbo-Visma. In de eerste week wordt normaal gesproken uitgemaakt wie de kopman is voor het verdere verloop van de ronde.

“We hebben hier nagenoeg dezelfde ploeg als in de Tour de France, op een paar wijzigingen na. We zijn hier echt wel weer met een heel sterke ploeg”, vertelde Dumoulin in een interview met de NOS. “Het is voor ons wel een gek jaar natuurlijk, maar ik denk dat we allemaal wel goed hebben getraind de afgelopen tijd en echt gemotiveerd zijn om nog een keer alles te geven hier. Hopelijk met succes.”

Of hijzelf de kopman wordt of Roglič wordt op voorhand open gelaten. “In principe staan we er weer open in, net als in de Tour. Dus als ik de beste blijk te zijn in de eerste week, dan wordt er voor mij gereden. Als Roglič de beste blijkt, dan rijden we voor hem. En misschien houden we het iets opener. In de Tour was het dat we heel veel controlerend reden. Dat moeten we nog even kijken hoe we dat gaan doen.”

Koersen op de slotklimmen

Daarmee bedoelt hij dat de ploeg wil proberen in de Vuelta met een paar man heel kort kan blijven staan in het klassement. “In de eerste helft van de Tour was ik niet super en hadden we op een gegeven moment alleen Primož nog als troef over. Het zou mooi zijn als we hier met een paar man echt heel kort kunnen blijven staan, want dan kunnen we echt gaan koersen op de slotklimmen. En niet alleen maar controleren.”

Met Dumoulin, in 2015 de nummer zes in het algemeen klassement van de Vuelta, en Roglič heeft Jumbo-Visma al twee favorieten in huis. Buiten de ploeg kijkt de Nederlandse ronderenner, die komende maand 30 jaar wordt, naar verschillende renners. “Thibaut Pinot gaat wel weer goed zijn, verwacht ik. Volgens mij is Movistar altijd met die Vuelta bezig, dus ik verwacht Alejandro Valverde wel. En Enric Mas.”