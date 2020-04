Tom Dumoulin: “Misschien Tour verplaatsen naar vlak voor de Vuelta”

Een Tour de France in augustus? Tom Dumoulin ziet dat wel zitten. In gesprek met Sporza heeft de renner van Jumbo-Visma zijn mening gegeven over een mogelijke nieuwe kalender. “Verplaatsen naar september lijkt mij niet mogelijk, maar misschien kan het wel vlak voor de Vuelta?”

“Maar nu je erover begint: ik vind dat elk seizoen een maand zou moeten opschuiven. Half november is het hier in België en Nederland vaak nog fantastisch weer, terwijl we half februari soms nog sneeuw hebben of zo. Als we nu dit seizoen verlengen tot november, dan beginnen we in 2021 een maand later en dan houden we die periode in de toekomst aan. Dat lijkt mij fantastisch.”

Voor Dumoulin had 2020 het jaar van zijn terugkeer moeten worden. Zijn laatste wedstrijd reed hij in juni 2019. Door blessureleed (knie) en een transfersoap (overstap van Team Sunweb naar Jumbo-Visma) kwam hij niet meer aan koersen toe. “Ik kwam uit een rotjaar en had hoge verwachtingen van 2020: nu gaan we er na die knieblessure vol tegenaan. Maar dit jaar heeft tot nu toe ook geen geluk gebracht.”