Tom Dumoulin krijgt zelfde trainer als Wout van Aert en Primoz Roglic

Tom Dumoulin heeft een nieuwe trainer. De vice-olympisch kampioen tijdrijden van Jumbo-Visma gaat samenwerken met de Belg Marc Lamberts, die al jarenlang de oefenmeester van Wout van Aert is en bij het Nederlandse WorldTeam ook Primož Roglič onder zijn hoede heeft.

Deze week werd bekend dat Dumoulin zich dit seizoen op de Giro d’Italia gaat richten, de ronde die de Nederlander in 2017 wist te winnen. In de Italiaanse koers, die op vrijdag 6 mei in de Hongaarse hoofdstad Boedapest van start gaat, wil hij opnieuw voor een goede klassering in het eindklassement gaan. Om zijn ambitie waar te maken heeft hij voor een nieuwe trainer bij Jumbo-Visma gekozen, weet Het Nieuwsblad.

Nadat Dumoulin de voorbije seizoenen werd getraind door Mathieu Heijboer en in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio samenwerkte met Louis Delaheije, gaat de tijdritspecialist dit jaar aan de slag met Marc Lamberts. De 59-jarige Belg had Van Aert, Roglič, David Dekker, Lennard Hofstede, Pascal Eenkhoorn en Koen Bouwman onder zijn hoede en daar komen nu Dumoulin en nieuwkomer Tosh Van der Sande bij.