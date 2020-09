Tom Dumoulin komt top-10 in: “Maar we moeten op onze hoede blijven” zondag 13 september 2020 om 18:52

Tom Dumoulin was in de finale van de bergetappe naar de Grand Colombier een belangrijke knecht voor Primoz Roglic. De Limburger van Jumbo-Visma bepaalde het tempo in de laatste kilometers, werd twaalfde in de rituitslag en klom zo de top-10 van het klassement in. “Ik ben blij dat de rustdag is gekomen”, aldus Dumoulin na afloop tegen de NOS.

“Primoz voelde zich heel goed en wilde echt gaan voor de etappewinst”, legt Dumoulin uit. Jumbo-Visma besloot daardoor om een strak tempo te kiezen in de bergrit naar de Grand Colombier, maar Roglic kon het niet afronden. Hij werd na een sprint tweede achter Tadej Pogacar. “Collectief waren we super sterk, dat was mooi om te zien. Jammer dat we dan de etappe mislopen.”

“Het is best moeilijk om een rit te winnen”, aldus Dumoulin. “Primoz is natuurlijk ook explosief. Hij ging zelf aan op 500 of 600 meter van de streep, dat had hij misschien niet moeten doen, maar dat is allemaal achteraf.” Over zijn eigen optreden is Dumoulin blij. “Gelukkig was ik heel goed”, zegt hij. “Ik heb best wel een moeilijke week achter de rug, het is echt niet elke dag feest. Gisteren en vandaag ging het langzaam beter.”

‘We moeten wel op onze hoede blijven’

Dat de Tourzege is nog niet binnen is, weet Dumoulin. “Het ziet er goed uit. Maar je ziet ook vandaag, Primoz had veel zelfvertrouwen, maar toch blijkt Pogacar net iets te sterk te zijn. We moeten wel op onze hoede blijven. Het kan zomaar omslaan in de laatste week en daar moeten we voor waken.”

De ineenstorting van Egan Bernal zag de klimmer van Jumbo-Visma tijdens de rit wel aankomen. “Hij had het al zwaar op de eerste klim, hij ging daar aan het staartje. Daarna is Kwiatkowski naar de auto gegaan om pijnstilling te halen. Dat kan ook een spel te zijn natuurlijk, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Misschien heeft hij weer last van zijn rug, dat weet ik niet”, aldus de nummer tien van het klassement.